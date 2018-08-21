Манчестер Сити не продал Зинченко Бетису за 12 млн евро

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко пока не покинет Этихад, "горожане" отказали Бетису в трансфере украинца.

Манчестер Сити отказался продавать Зинченко в Бетис, сообщает портал Eldesmarque.

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Испанский клуб предлагал за молодого украинца 12 миллионов евро, но "горожане" не приняли это предложение.

Также отмечается, что переговоры продолжаются, Бетис попытается договориться об аренде Зинченко. Испанцам нравится универсальность украинца, и они стремятся во что бы то ни стало иметь его в своих рядах.

Напомним, ранее Вулверхэмптон предлагал за Зинченко 18 млн евро, но игрок сборной Украины отказался менять клуб.

Манчестер Сити уже сыграл 2 игры в рамках чемпионата, но Зинченко не попадал даже на скамейку запасных.