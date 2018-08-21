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Манчестер Сити не продал Зинченко Бетису за 12 млн евро

23:03 60 Читати українською
Манчестер Сити не продал Зинченко Бетису за 12 млн евро
Александр Зинченко / Фото: Манчестер Сити

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко пока не покинет Этихад, "горожане" отказали Бетису в трансфере украинца.

Манчестер Сити отказался продавать Зинченко в Бетис, сообщает портал Eldesmarque.

Зинченко – один из приоритетных вариантов Бетиса на трансферном рынке: все о вероятном переходе украинца в Примеру

Испанский клуб предлагал за молодого украинца 12 миллионов евро, но "горожане" не приняли это предложение.

Также отмечается, что переговоры продолжаются, Бетис попытается договориться об аренде Зинченко. Испанцам нравится универсальность украинца, и они стремятся во что бы то ни стало иметь его в своих рядах.

Напомним, ранее Вулверхэмптон предлагал за Зинченко 18 млн евро, но игрок сборной Украины отказался менять клуб.

Манчестер Сити уже сыграл 2 игры в рамках чемпионата, но Зинченко не попадал даже на скамейку запасных.

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