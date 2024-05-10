“Я предполагал, что будет тяжело. Нам и в Риме уже было непросто. На этот раз мы пропустили два гола исключительно из-за отдельных эпизодов. Мы не должны были забывать то, что создали, и мне понравилась реакция. В прошлом году мы были близки к финалу, в этом году таки дошли.

Очередной камбэк команды Алонсо ценой в финал Лиги Европы в видеообзоре матча Байер – Рома – 2:2

Мы продемонстрировали великолепный характер после их второго гола. После этого я посмотрел в глаза своим игрокам и увидел, что они хотят большего. У нас есть шанс выиграть три титула. И мои парни заслуживают все три титула.

Аталанта в финале ЛЕ? Команда Гасперини на протяжении многих лет хорошо зарекомендовала себя. Будет здорово бросить им вызов. Мы счастливы, что вышли в финал. Сыграем два финала за неделю – ЛЕ (22 мая) и Кубка Германии (25 мая)", – приводит слова Алонсо пресс-служба УЕФА.

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