Манчестер Сити может подписать Силлессена из-за травмы Браво

Манчестер Сити хочет арендовать вратаря Барселоны Яспера Силлессена.

Манчестер Сити планирует арендовать у Барселоны голкипера Яспера Силлессена, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, вратарь каталонцев должен стать заменой чилийцу Клаудио Браво, который на тренировке порвал ахиллово сухожилие и выбыл примерно на 6 месяцев.

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Несмотря на то, что трансферное окно для английских клубов закрыто, у "горожан" есть право подписать игрока в экстренном порядке. По правилам, если команда на длительный срок теряет игрока из-за травмы, она может воспользоваться правом аренды.

В прошлом сезоне 29-летний Силлессен сыграл лишь в 11 матчах во всех турнирах за "блаугранас".