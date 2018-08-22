Лига чемпионов, квалификация: ПСВ вырвал победу в матче с БАТЭ, Зальцбург и Црвена Звезда сильнейшего не выявили

ПСВ вырвал победу в матче с БАТЭ, Зальцбург и Црвена Звезда сильнейшего не выявили

Завершились первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Читайте отчеты о матчах на "Футбол 24".

Белорусский БАТЭ принимал нидерландский ПСВ. В Барисове произошла настоящая драма.

Уже на 9-й минуте хозяева вышли вперед, но ПСВ сравнял счет еще до перерыва.

Во второй половине матча подопечные Марка ван Боммеля сумели выйти вперед. На 88-й минуте Глеб сравнял счет, однако уже следующая атака гостей стала голевой, точку в матче поставил Маллен.

Црвена Звезда в домашнем матче против Зальцбурга забить не смогла, гостей устроила нулевая ничья.

Лига чемпионов, плей-офф, первые матчи

БАТЭ – ПСВ – 2:3

Голы: Туоминен, 9, Глеб, 88 – Перейро, 35 (пен.), Лосано, 61, Маллен, 89

Црвена Звезда – Зальцбург – 0:0