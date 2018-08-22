Лига чемпионов, квалификация: ПСВ вырвал победу в матче с БАТЭ, Зальцбург и Црвена Звезда сильнейшего не выявили

Мир — 00:05 59
-
Хесус Пинедо и Эду станут ассистентами Реброва в Ференцвароше
-
Лига чемпионов: ПАОК Шахова и Хачериди вырвал ничью у БенфикиЛига чемпионов — 21 авг 80
-
Манчестер Сити не продал Зинченко Бетису за 12 млн евроАнглия — 21 авг 166
-
Отличная трансферная кампания и проблемы конкурентов: почему Ливерпуль – главный конкурент Манчестер Сити в АПЛ 2018/19Англия — 21 авг 178
-
Как VAR дебютировал в Ла Лиге: разъяренный Реал, обиженный Бетис и исправленные фейлы скандального ЛаосаИспания — 21 авг 176
Все новости