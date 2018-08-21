Сент-Этьен хочет вдвое больше за Берича, чем готово заплатить Динамо

Динамо придется увеличить предложенную сумму, если киевляне намерены подписать нападающего Сент-Этьена Роберта Берича.

Сент-Этьен установил трансферную стоимость для своего нападающего Роберта Берича в 5 млн евро, сообщает издание L'Equipe.

Динамо предложило за нападающего Сент-Этьена Берича 2,5 миллиона евро

Ранее в СМИ появилась информация, что Динамо сделало предложение французам по словенскому форварду в размере 2,5 млн евро.

Напомним, в прошлом сезоне Берич выступал на правах аренды в бельгийском Андерлехте, однако не закрепился в команде, сыграв 6 матчей не забив ни разу.

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