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Сент-Этьен хочет вдвое больше за Берича, чем готово заплатить Динамо

20:07 249 Читати українською
Сент-Этьен хочет вдвое больше за Берича, чем готово заплатить Динамо
Роберт Берич / Фото Сент-Этьен

Динамо придется увеличить предложенную сумму, если киевляне намерены подписать нападающего Сент-Этьена Роберта Берича.

Сент-Этьен установил трансферную стоимость для своего нападающего Роберта Берича в 5 млн евро, сообщает издание L'Equipe.

Динамо предложило за нападающего Сент-Этьена Берича 2,5 миллиона евро

Ранее в СМИ появилась информация, что Динамо сделало предложение французам по словенскому форварду в размере 2,5 млн евро.

Напомним, в прошлом сезоне Берич выступал на правах аренды в бельгийском Андерлехте, однако не закрепился в команде, сыграв 6 матчей не забив ни разу.

Исторический шанс украинцев – когда Динамо и участники плей-офф в последний раз выходили в Лигу чемпионов и где смотреть

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