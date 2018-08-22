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Хесус Пинедо и Эду станут ассистентами Реброва в Ференцвароше

00:05 62 Читати українською
Хесус Пинедо и Эду станут ассистентами Реброва в Ференцвароше
Сергей Ребров / фото из соцсетей

Сергей Ребров действительно возглавит венгерский Ференцварош и уже определился со своим тренерским штабом.

Вероятно, уже завтра Сергей Ребров будет представлен в качестве нового главного тренера Ференцвароша. Украинский наставник уже определился со своими ассистентами, сообщает Tribuna.

Ребров возглавит Ференцварош, – СМИ

Ими станут хорошо знакомые Реброву Хесус Пинедо и Эду. К слову, экс-тренер Динамо интересно прокомментировал информацию о том, что он возглавит Ференцварош, который сейчас лидирует в чемпионате Венгрии.

Пинедо раньше работал тренером по физподготовке в киевском Динамо и Аль-Ахли. Тренер-методист Эду так же работал с Ребровым в указанных клубах, а также был в тренерском штабе Александра Хацкевича в сборной Беларуси.

Теги
Мир Трансферы Главное Украинцы за рубежом Сергей Ребров Сергей Ребров Ференцварош Ференцварош
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