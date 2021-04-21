Тоттенхэм на днях уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера. Событие было ожидаемым, хотя впереди у "шпор" финал Кубка лиги и чрезвычайно важные матчи в чемпионате, где можно как пролететь мимо еврокубков, так и в зону ЛЧ запрыгнуть. Больше удивила персона преемника португальца – исполнять обязанности коуча назначили 29-летнего Райана Мейсона. Он стал самым молодым главным тренером в истории АПЛ.

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Дебютировать Мейсону пришлось в домашнем поединке против Саутгемптона. До перерыва "святые" выглядели агрессивно: они нанесли больше ударов (9:6) и четыре раза попали в створ ( "шпоры" не смогли этого сделать вообще) – два первых момента гости провели еще до 3-й минуты встречи, заставив Льориса парировать удар головой в исполнении Салиссу и удар Адамса из пределов штрафной. На 30-же подопечные Ральфа Хазенхюттля открыли счет в результате подачи с углового, которую эффектно замкнул Ингз – 0:1! Отыграться в первом тайме лондонцы так и не смогли.

В начале второго Тоттенхэм перехватил инициативу, начав раз за разом врываться в штрафную площадь соперника. Особо опасных моментов не возникало, но общее давление принесло "шпорам" успех на 60-й минуте – это Бэйл принял отскок после заблокированного удара Моуры, с правого края штрафной пробил в дальнюю девятку. 1:1!

Подопечные Райана Мейсона продолжили в том же темпе – без моментов, но с хорошим движением мяча на чужой половине. Саутгемптон вообще ничем не отвечал, да еще и крайне неосторожно играл на своей трети поля. На 75-й минуте это вылилось в гол Тоттенхэма: Ло Чельсо выкатил классную передачу из глубины на левый угол штрафной, а Регилон оттуда прострелил под удар Сону – кореец выстрелил точно под левую штангу! Впрочем, взятие ворот отменили, ведь Моура оказался на траектории мяча перед голкипером, находясь в офсайде.

На заключительную часть поединка Райан Мейсон бросил в бой Бергвейна и Ламелу, однако содержание игры особо не изменилось. Тоттенхэм давил, врывался на ударные позиции, но моментов не создавал до 85-й минуты, когда Ламела пробил мимо дальнего угла с рикошетом от защитника. При этом на видеоповторах арбитры заметили фол против Эрика на линии штрафной – это был пенальти! Сон уверенно его реализовал аж на 89-й минуте. 2:1!

Саутгемптон так и не забил в ответ. Финальный свисток зафиксировал волевую победу Тоттенхэма, в результате которой "шпоры" набрали 53 очка и потеснили Ливерпуль с шестой позиции. До зоны ЛЧ лондонцам не хватает всего двух зачетных баллов. "Святые", имея в активе 36 пунктов, остались на четырнадцатой строчке.

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