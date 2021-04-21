Активнее поединок начали гости. Но первый момент для луганчан "привез" Панькив. Кипер "желто-черных" кулаком выбил мяч на соперника, но удар с рикошетом завершился лишь угловым.

Хозяева попытались выровнять игру, добавив борьбы на поле. В свою очередь арбитр на каждое игровое столкновение предпочитал реагировать свистком. Ближе к середине тайма Заря снова добавила в активности. На 17-й минуте Сайядманеш убежал от защитника и прострелил от линии поля, но Панькив своевременным выходом из ворот не дал пробить Гладкому.

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Но за три минуты не спас и кипер Александрии. Это Владислав Кочергин получил мяч перед штрафной и решился пробить в ближний угол метров с 22-х – закрытый собственными защитниками Панькив дотянуться до сферы не сумел.

Хозяева пришли в себя в конце первой трети поединка. На 28-й минуте Третьяков ворвался в штрафную зону луганчан с правого фланга, но Ситало его передачей воспользоваться не смог. В ответ Гладкий попытался пробить с острого угла, однако его попытку нивелировал защитник.

На второй тайм Александрия вышла полная решимости отыграться. Но Заря сразу грамотно построила игру. Подопечные Скрипника начали высоко прессинговать соперника и ограничили "желто-черным" пространство для маневров.

Первый полумомент возник на 56-й минуте. Фаворов решился бить со штрафного на 30-метровом расстоянии от ворот, но мяч стал легкой добычей Панькова. А вот Александрия имела действительно голевой момент три минуты спустя: гости провалились на своей половине, Третьяков оказался на ударной позиции, но тот же Фаворов отчаянно бросился под его выстрел с линии штрафной.

Продолжить в том же духе Александрия, однако, не смогла. Несмотря на необходимость атаковать, хозяева не смогли создать впереди фактически ничего. Зато Заря прагматично не лезла вперед, чтобы не давать ребятам Шарана шанса в контратаке. Только на 84-й минуте разбудить партнеров по команде взялся Вантух, но после флангового прорыва арендованный у Динамо защитник не смог акцентировано подать.

Фортуна, однако, улыбнулась александрийцам под занавес основного времени. На 88-й минуте Устименко оказался в эпицентре событий после роскошного паса Банады, а Иванисеня решил "выбить" его головой – пенальти! К отметке после подтверждения от VAR подошел Валерий Бондаренко, уверенно развел мяч и Василя по разным углам и перевел матч в овертайм.

Первые 15 минут прошли в борьбе на каждом участке поля без реальных попыток забить. Разве что сильный прострел Назарины на 97-й минуте мог превратиться в проблему для Панькова, если бы кто-то из защитников невовремя подставил ногу. А действительно горячо стало на 105-й, когда Вернидуб забил за Зарю, но арбитр Пасхал откровенно придумал нарушение правил в атаке (на самом деле рукой сыграл Бондаренко) и гол не засчитал. И Видеоассистент рефери не помог.

Цирк в исполнении судейской бригады подхватила Александрия. На 109-й минуте "желто-черные" на протяжении одной атаки дважды падали без чужой помощи в самый ответственный момент. Как следствие, Вантух и Шастал не использовали едва не стопроцентные возможности вырвать путевку в финал без послематчевой лотереи.

В серии пенальти первый шаг еще заранее сделал Скрипник, заменив боснийца Василя на Никиту Шевченко на последней минуте. Джокер сработал в самый нужный момент, парировав пятый удар Александрии в исполнении Стецкова. Правда, повтор добавил сомнений в легитимности – кипер Зари покинул линию еще до удара. Но арбитры, очевидно, решили вернуть долг луганчанам. Далее по курсу – Динамо.

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