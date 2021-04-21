Президент Ювентуса Андреа Аньелли признал, что Суперлига не может развиваться в сокращенном варианте.

Уход 6 клубов АПЛ стал критическим ударом для революционного проекта Флорентино Переса и компании.

"Эти клубы сделали большую ошибку": Чеферин – о судьбе "бунтовщиков", которые отказались от Суперлиги

"Может ли проект развиваться в таких условиях? Если быть честным – нет. Очевидно, что это не так. Впрочем, я до сих пор верю в красоту этой идеи. Но следует признать, что на этой стадии его невозможно запустить", – приводит слова Аньелли Sky Sports.

Добавим, что официально о своем отказе от Суперлиги еще не объявили 4 клуба – Реал, Барселона, Милан и Ювентус.

"Ми усі помремо": президент Суперліги гарантував безпеку для Зінченка та Ко, час диктує нове революційне правило