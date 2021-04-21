Владелец Валенсии Питер Лим мечтает видеть "Особенного" на тренерском мостике команды, сообщает Тodofichajes.

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"Летучие мыши" находятся в сложном финансовом положении и едва не ведут борьбу за выживание. Впрочем, Лим готов раскошелиться ради приглашения Моуринью. Также у Валенсии есть козырь – тесные связи с Жорже Мендешем. Суперагент может убедить 58-летнего португальца принять кризисную команду.

Напомним, чемпионат Испании не чужой для Моуринью, который работал ассистентом в Барселоне и главным тренером в Реале.

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