Главный тренер Атлетика может попробовать свои силы на Туманном Альбионе.

Марселино Гарсия Тораль является кандидатом на пост главного тренера Тоттенхэма, повидмоляе The Athletic.

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Руководство лондонского клуба уже обратилось к представителям испанского специалиста. Действующий контракт Марселино с Атлетиком рассчитан до лета 2022-го, но в соглашении прописана возможность ухода тренера уже летом.

Напомним, недавно Тоттенхэм объявил об увольнении Жозе Моуринью. После 32-х туров АПЛ "шпоры" расположились на 7-й строчке.

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