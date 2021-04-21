Сегодня, 21 апреля, состоялась жеребьевка, которая разделила 16 участников на 4 квартета. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/4 финала. Даты футбольного турнира Олимпиады – с 21 июля по 7 августа. Каждая сборная имеет право заявить 18 игроков, плюс 4 запасных (на случай травм, болезни или форс-мажора). Среди них могут быть трое игроков старше 24 года.

Монзуль будет судить матчи Олимпиады – украинка получила назначение на вторые Игры подряд

Группа А: Япония, ЮАР, Мексика, Франция;

Группа В: Новая Зеландия, Южная Корея, Гондурас, Румыния;

Группа С: Египет, Испания, Аргентина, Австралия;

Группа D: Бразилия, Германия, Кот-д'Ивуар, Саудовская Аравия.

Напомним, в 2016 году турнир выиграла Бразилия, которая в финале одолела Германию в серии пенальти. Интересно, что на этот раз финалисты попали в одну группу.

Неймар: феерия в Барселоне, победа на Олимпиаде и другие памятные моменты в карьере