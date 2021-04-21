В среду в 30-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 30-й тур

Боруссия Д – Унион Берлин – 2:0

Голы: Ройс, 27, Геррейро, 88

Нереализованный пенальти: Холанд, 27 (Боруссия Д)

Вердер – Майнц – 0:1

Гол: Шалай, 16

Хоффенхайм – Боруссия М – 3:2

Голы: Крамарич, 49, 65, Бебу, 60 – Плеа, 25, Лазаро, 45+1

Штутгарт – Вольфсбург – 1:3

Голы: Кастро, 90+2 – Шлагер, 13, Вегхорст, 29, Герхард, 65

Нереализованный пенальти: Фьорстер, 26 (Штутгарт)

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Дортмундская Боруссия с хорошим настроением вышла на поединок против Униона. После двух подряд побед "шмели" планировали взять три очка и в матче с середняком Бундеслиги. Уже на второй минуте хозяева едва не пропустили – Маркус Ингвартсен решился на дальний удар и мяч попал в перекладину. "Черно-желтые" сразу бросились к воротам соперника и феерилы практически до перерыва. В середине тайма голкипер берлинцев Андреас Люте грязным подкатом "заработал" пенальти в свои ворота. С выстрелом Холанда он справился, а вот на добивание от Ройса уже не успел.

После перерыва команды обменялись опасными моментами, но фортуна была на стороне хозяев. Рафаэл Геррейро под конец матча метким выстрелом из пределов штрафной снял все вопросы о победителе.

Вердер пропустил от соседа по турнирной таблице – Майнца – еще к середине первого тайма. Адам Шалай хорошо сыграл на добивании, после того как Робин Центнер в падении ногой отразил первый выстрел "карнавальников". За мгновение до свистка на перерыв гости сравняли, однако арбитр зафиксировал фол в атаке и взятие ворот отменил. Во втором тайме немного ближе к победе были гости, что и подтвердил финальный свисток.

Хоффенхайм, не знавший вкуса побед в последних пяти матчах, особые надежды возлагал на поединок с менхенгладбахской Боруссией. Обладая значительным преимуществом хозяева, однако, пропустили в середине тайма. Маркус Тюрам буквально выгрыз мяч у защитников "сине-белых", стремительно прорвался по правому флангу и сбросил под удар Алассану Плеа, который слета точно пробил мимо голкипера. Уже в добавленное время Валентино Лазаро удвоил преимущество своей команды, забив гол "в раздевалку".

После перерыва Хоффенхайм взялся громить соперника. Сначала Андрей Крамарич оказался самым расторопным в штрафной соперника, вовремя подставив ногу после розыгрыша углового. Впоследствии Ильяс Бебу замкнул прострел от партнера, мимо которого пролетели сразу двое защитников Боруссии. Почти сразу Крамарич оформил дубль, пробив с линии вратарской в ​​левый угол ворот. Хозяева могли увеличить свое преимущество уже в добавленное время, однако спас кипер "жеребцов", вытянув выстрел из-под перекладины.

Вольфсбург в непростом матче убедительно переиграл Штутгарт. Ксавер Шлагер уже в начале матча из-за пределов штрафной разрядил свою пушку в ворота гостей. Впоследствии "швабы" получили убийственную возможность сравнять, однако Филипп Фёрстер с пенальти (за игру рукой) не сумел переиграть Куна Кастельса. В середине тайма Ваут Вегхорст хорошо сыграл головой, срезав мяч в сетку после навеса Йосипа Брекало.

После перерыва хорватский полузащитник протянул сферу правым флангом, оттянул на себя защитников и сбросил под удар Яннику Герхардту, который довел счет до неприличного. Уже в добавленное время Гонсало Кастро благодаря рикошету подсластил горечь поражения Штутгарта.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ