В дискуссиях о дате проведения финального тура украинской Премьер-лиги поставлена окончательная точка.

Исполнительный комитет УАФ, рассмотрев предложения УПЛ в соответствии с решениями общего собрания участников турнира, утвердил изменения в План-календарь УПЛ сезона 2020/21, сообщает официальный сайт УАФ.

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В частности, матчи последнего тура чемпионата Украины будет сыграны 9 мая (базовая дата). Чиновники также определились с финальным матчем Кубка страны. Решающая битва за трофей состоится 13 мая.

Напомним, решение о завершении сезона УПЛ ранее запланированных сроков было принято в интересах сборной Украины, тренерский штаб которой хочет получить больше времени для подготовки к старту Евро-2020.

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