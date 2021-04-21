В среду в 32-м туре чемпионата Италии состоялось несколько поединков. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 32-й тур

Милан – Сассуоло – 1:2

Голы: Чалханоглу, 30 – Распадори, 77, 83

Болонья – Торино – начало в 21:45

Дженоа – Беневенто – начало в 21:45

Кротоне – Сампдория – начало в 21:45

Специя – Интер – начало в 21:45

Удинезе – Кальяри – начало в 21:45

Ювентус – Парма – начало в 21:45

Фиорентина в тяжелом поединке удержала победу над Вероной

В первом матче среды Милан на своем поле принимал Сассуоло. Гости довольно активно начали поединок и уже на 13-й минуте имели неплохой шанс выйти вперед: Жереми Бога целил в нижний левый угол ворот и лишь реакция Доннаруммы спасла "россонери". Следующий опасный момент возник в середине тайма у ворот "черно-зеленых" и привел к голу: Алексис Салемакерс навесил с правого фланга по диагонали в штрафную соперника и Хакан Чалханоглу, обуздав мяч, обводным ударом попал прямо в правый угол. В конце тайма Берарди потерял шанс отыграться, пробив в прыжке головой чуть выше ворот.

Команда потенциального тренера донецкого Шахтера отыгралась в середине второй сорокапятиминутки – сработала замена от Де Дзерби. Джакомо Распадори поборолся за мяч по центру ворот, сбросил на партнера на правый фланг, сместился в центр штрафной и точно замкнул передачу, полученную в ответ. Впоследствии форвард Сассуоло оформил дубль: получив мяч в районе одиннадцатиметровой отметки, Джакомо качнул защитника и пробил в дальний угол. Милану банально не хватило времени, чтобы спасти хотя бы ничью.

Победа позволила Сассуоло набрать 49 очков и оставила на восьмой строчке, Милан не смог оторваться от Аталанты, которая теперь отстает от подопечных Пиолы на 2 пункта.

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