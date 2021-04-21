Заря сумела отличиться уже в середине первой 45-минутки. Владислав Кочергин получил мяч перед штрафной и результативно пробил в ближний угол. Луганчане были близки к триумфу в основное время, но Александрия вырвала ничью благодаря реализованному пенальти Бондаренко на последних минутах.

Заря вырвала победу над Александрией в серии пенальти и стала вторым финалистом Кубка Украины

Экстратайми не подарили забитых мячей, а потому игра перешла в серию пенальти. Еще до ее начала Виктор Скрипник выпустил Никиту Шевченко вместо Николы Василя. Это сработало в самый нужный момент. Шевченко парировал пятый удар Александрии в исполнении Стецкова и подарил путевку в финал, где соперником будет Динамо.