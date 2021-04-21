Александрия – Заря – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча
Александрия играла против Зари в полуфинале Кубка Украины. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".
Заря сумела отличиться уже в середине первой 45-минутки. Владислав Кочергин получил мяч перед штрафной и результативно пробил в ближний угол. Луганчане были близки к триумфу в основное время, но Александрия вырвала ничью благодаря реализованному пенальти Бондаренко на последних минутах.
Заря вырвала победу над Александрией в серии пенальти и стала вторым финалистом Кубка Украины
Экстратайми не подарили забитых мячей, а потому игра перешла в серию пенальти. Еще до ее начала Виктор Скрипник выпустил Никиту Шевченко вместо Николы Василя. Это сработало в самый нужный момент. Шевченко парировал пятый удар Александрии в исполнении Стецкова и подарил путевку в финал, где соперником будет Динамо.