Игру принимает Тернопольский городской стадион. Матч, как и онлайн-трансляция Агробизнес – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Команда Чижевского не смогла выиграть сразу 5 предыдущих матчей в Первой лиге (4 ничьи), но в Кубке выбила Шахтер и прошлогоднего финалиста Ворсклу. Динамо очень близко к уверенному чемпионству в УПЛ. Команда Луческу после победы в четвертьфинальной серии пенальти над Колосом довела победную серию до 7 триумфов в чемпионате и не оставляла стремлений выиграть Кубок второй год подряд.

Агробизнес – Динамо: онлайн-трансляция полуфинала Кубка Украины

Первый момент уже на 5 минуте. Жерсон оторвался от опекуна на левом фланге и нацелено подал – Беседин эффектно замыкал, но не попал в ворота. Очень плотно и даже жестко прессингует Агробизнес. Достается Попову. Бомбят динамовцы правый фланг хозяев. Миколенко красиво обыграл соперника и опасно подал, Беседин совсем немного не дотянулся. Жерсон дважды подряд мог забивать в пределах штрафной. Миколенко пробежал пол поля и выстрелил метров с 20. Запорожский судья Козыряцкий выписал желтую Попову. Луческу недоволен – был подкат, в котором защитник киевлян играл в мяч, а потом задел ноги соперника.

Совсем незаметен Цыганков, который вернулся в основу впервые за месяц. Не клеится взаимодействие с Ледневим и Тымчиком, вынужден Виктор искать пространство в центре. Классный дальний пас Миколенко на Беседина разрезал все защитные линии. Форвард Динамо вышел один на один с Артымом и не сумел прошить вратаря. Команда Чижевского пытается выбегать в контратаки, преимущественно правым флангом. Однако очень надежно, собрано действуют киевские защитники, не дремлет и Бойко на выходе. Взрывные 10 минут гостей сменились затяжной паузой, в которой только убийственный момент Беседина напомнил о превосходстве над соперником из низшего дивизиона.

И вот он фактор Цыганкова. В стиле Месси вице-капитан Динамо может быть анонимным на поле, но одним моментом сделать результат. Классно разобрался с соперником, отдал в темп на Жерсона. Плохо только, что у Родригеса сегодня удары даже с нескольких метров не идут. А это уже Шапаренко. один из лучших в обеих фазах игры, вырезал идеальную диагональ на Цыганкова, который махнул ногой мимо мяча и очень расстроился утраченной возможности. Николай уже сам пробивал под занавес тайма после паса Тымчика. Много заблокированных ударов киевлян из пределов штрафной, а в этот раз еще и в своего попал: Цыганков нечаянно выполнил Лукаку с матча Интер – Шахтер.

Леднев, который страдал без мяча большую часть времени, забил в компенсированное время. Волшебная атака. Сидорчук включил режим Бразилии пасом на Жерсона, то пяткой под удар из-за пределов штрафной. "Десятке" киевлян многого не надо. Интересно, что для Леднева это лишь второй выход в стартовом составе за весь сезон! Любит Богдан выезды на поля Западной Украины, первый его гол в сезоне пропустил на своем поле Львов. Агробизнес попытался ответить, даже прорвался в чужую штрафную, но так и не сподобился на свой первый удар. Динамо на полной концентрации, с воодушевлением и без особого везения – могли уйти на перерыв с разгромным преимуществом.

В перерыве Караваев заменил Тымчика. Есть подозрение на травму игрока сборной Украины. Продумано комбинируют динамовцы. Сидорчук, Беседин, Леднев. Жерсон пропускает, Миколенко пробивает беспрепятственно – сорвался с ноги снаряд. Желтая для второго центрбека Динамо. Опять спорное решение рефери. Сирота прежде всего играл в мяч. Даже после стандарта не удается команде из Волочиска нанести первый удар. А между тем Беседин зацепился за дальний пас, не заметил сопротивления нескольких защитников и отдал под расстрельный удар Шапаренко – Юхимович заблокировал грудью, требования поставить пенальти безосновательны.

Опять божит Беседин. Очередной заброс на ход Артему, который разрывает зону и катит идеально под удар Цыганкову. Чудом не забил Виктор, которому никто не мешал. Добивание Жерсона выше. На ногу Сироте грубо наступили в штрафной Агробизнеса. Желтая Курило. Балакин на VAR подсказывает главному судье, что эпизод сомнительный. Козыряцкий посмотрел повторы и поменял решение. Очень странно. Цыганков пенальти выполнять не будет. Буяльский, Сидклей и Шепелев заменили Леднева, Жерсона и Шапаренко на 67 минуте.

Бразильский защитник, который вышел на позицию вингера, сразу же отметился голевым пасом. Сиди отдал на Беседина, тот обыграл защитника и выстрелил издали – мощно, но угол ведь вратарский. В такие моменты принято вспоминать, что основной голкипер команды (Мозиль) пропускает матч из-за дисквалификации. Цыганков ведет игру в последние 15 минут. Сначала Сидклей запорол его диагональ. Потом сам Виктор забил после минимального офсайда. И наконец, разогнал быструю атаку после классного разворота, отдав предголевой на Караваева, а усилия партнеров не загубил Буяльский.

Фанаты Динамо агрессивно высказывают претензии Луческу. Ультрас киевского клуба сидят прямо над тренерским мостиком. На ушах вся скамейка запасных киевлян. Пытались потушить пожар игроки и тренеры. Румын не выдержал и что-то очень эмоционально объяснял своим визави, чем только раззадорил недругов. Подтянулись спецподразделения полиции, очень горячая ситуация. Аплодисменты и ироническая улыбка наставника киевлян в завершение конфликтного эпизода.

Но все это не изменит главного. Агробизнес с нулем ударов не смог стать достойным оппонентом. Разгром по делу и с красивой игрой. В финале Кубка Украины 13 мая Динамо встретится против победителя пары Александрия – Заря.