Этот поединок должны были провести еще 21 августа 2020-го в рамках 1-го тура чемпионата, но из-за COVID-19 игру перенесли. Свободное окно появилось только через пять туров до конца сезона, причем домашний матч против Миная львовяне вынуждены были проводить в Луцке. Оба коллектива от дна турнирной таблицы отделяло всего одно очко, но у закарпатцев после встречи с "горожанами" в календаре стоят исключительно соперники из топ-5 УПЛ. Таким образом, осечка сегодня была недопустима.

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Первый тайм оказался довольно динамичным, хотя голевых моментов возникало немного. Минай мог выйти вперед уже на старте встречи с углового, однако подачу с него на дальней штанге не успел замкнуть Ткачук – Львов ответил на 14-й минуте ударом Альваро с линии штрафной. Мимо правой штанги! После этого команды сбились к позиционной борьбе с кучей фолов и несколькими заблокированными ударами. Только на 34-й минуте удалось увидеть еще один острый эпизод – это Чирьяк выстрелил со штрафного. Попович спокойно поймал мяч.

Словом, команды хоть и демонстрировали неплохие скорости, но раскрываться не собирались. В таких поединках много решают стандарты – и Львов на 39-й минуте реализовал один из них! Довгий пришел на угловой и мощным ударом головой замкнул подачу, попав в ближнюю штангу, а мяч от нее срикошетил в Маембе, закотившись в ворота. 1:0! На 43-й "горожане" могли и второй гол провести вследствие заброса на Эрнеста и скидки под удар Альваро, однако бразилец метров с 22-х пробил в небо. В конце концов, отдыхать футболисты отправились при минимальном преимуществе львовян.

В начале второго тайма Минай поднял темп, организовав несколько хороших атак. Самое главное, у закарпатцев пошли моменты – и какие! На 53-й минуте Бойко пробил из пределов штрафной с рикошетом от Довгого, в результате чего мяч полетел за шиворот Ильющенкову. Голкипер с большим трудом сумел перенести сферу в перекладину! Через минуту Ткачук получил отскок и метров с восьми нанес удар удар через себя в падении – Бусько выбил мяч с линии ворот! "Горожане" огрызнулись выстрелом Довгого метров с 20-ти по центру (без проблем для Поповича), а на 58-й Минай потерял третий голевой эпизод – это Маембе ворвался на угол вратарской и попытался пробить. Удар успели накрыть в последний момент.

Насколько круто выглядел Минай на старте тайма, столь же мощно играл Львов в середине. Подопечные Анатолия Бессмертного разрывали "лис" на контратаках, в которых особенно выделялся Эрнест – на 61-й и 70-й минуте он открылся под передачи на ход левым полуфлангом, вошел на край штрафной и пробил в ближний угол. Попович парировал! Между этими эпизодами был прострел с остроумным пропуском Альваро под удар Довгому с близкой дистанции, но и здесь голкипер спас закарпатцев. На 72-й же с разворота метров с 12-ти мог забивать Ныч, однако Назарию немного не хватило точности.

Николай Цымбал пытался исправить эту ситуацию, освежив атаку. На 67-й минуте вместо Шиндера и Ткачука вышли Пиняшко и Снижко, а на последние 12 минут на поле выпустили Милевского. Похоже, эти решения были приняты своевременно, ведь на 70-х минутах у Львова уже не было ни моментов, ни значительного преимущества (только Эрнест продолжал разрывать свой фланг). На 80-й же минайцы еще и пенальти требовали за падение Ахмедзаде в штрафной Львова, но арбитр заметил, что защитник "горожан" сыграл в мяч.

В эндшпиле встречи Минай пошел вперед большими силами. Анатолий Бессмертный в ответ бросил в бой Ренана и Семенива, пытаясь поймать соперника на контратаках, но закарпатцы не выпускали "горожан" с их половины поля. Впрочем, давление минайцев в качественные моменты не выливалось. В заключительной части встречи "лисы" сумели огрызнуться только дальними ударами в исполнении Матича и Нуриева – оба прошли значительно выше ворот. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу львовян.

Таким образом, Львов набрал 21 очко, поднявшись аж на десятую позицию в турнирной таблице УПЛ. Минай, имея в активе 18 зачетных баллов, остался тринадцатым – от последней ступени закарпатцев отделяет всего один пункт, причем у Олимпика (18 очков) и Руха (17) есть матч в запасе.

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