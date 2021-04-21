Агробизнес встречался с Динамо в полуфинале Кубка Украины. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Динамо с первых минут захватило инициативу, а соперник самоотверженно защищался. "Бело-синим" все же удалось забить – хороший удар четко в угол удался Богдану Ледневу на последних минутах первого тайма.

Динамо эффектно разгромило Агробизнес и вышло в финал Кубка Украины – у Луческу случился конфликт с фанатами

После перерыва Артем Беседин мощным выстрелом в ближний угол пробил голкипера Агробизнеса. Поставил финальную точку во встрече Виталий Буяльский. Киевляне заслуженно побеждают "земледельцев", которые не нанесли ни одного удара за матч.

В финале Кубка Украини команда Мирчи Луческу встретится с победителем пары Александрия – Заря