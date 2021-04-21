Представительницы украинского судейского цеха – Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая – будут иметь честь представлять нашу страну на международном турнире в Токио.

Сразу двое украинских рефери получили возможность поработать на Олимпиаде-2020. Представлять Украину на турнире в Токио будут Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая, сообщает Law5-theref.blogspot.com.

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К слову, Монзуль уже имеет опыт работы на межконтинентальном первенстве. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Екатерина отсудила несколько матчей вместе с еще одной представительницей Украины Натальей Рачинской.

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 21 июля по 7 августа и состоится в семи японских городах.

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