"Европейская Суперлига убеждена, что нынешний статус европейского футбола должен измениться. Мы предлагаем новый европейский конкурс, потому что существующая система не работает.

Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм объявили о выходе из Суперлиги

Наше предложение направлено на то, чтобы позволить спорту развиваться, генерируя ресурсы и стабильность для всей футбольной пирамиды, в том числе помогая преодолеть финансовые трудности, испытываемые всем футбольным сообществом в результате пандемии. Это также обеспечило бы существенное увеличение солидарных выплат всем заинтересованным сторонам в футболе.

Несмотря на объявленный уход английских клубов, вынужденных принимать такие решения из-за давления на них, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и правилам, как это было продемонстрировано сегодня решением суда о защите Суперлиги от действий третьих лиц.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы пересмотрим наиболее подходящие шаги по изменению проекта, всегда имея в виду наши цели предложить болельщикам наилучшие возможные впечатления при одновременном увеличении солидарных выплат для всего футбольного сообщества", – говорится в заявлении Суперлиги.

Напомним, проект Европейской Суперлиги планировался как лига, в которой примут участие 20 лучших клубов Европы. Участие в скандальном турнире на первом этапе подтвердили такие топ-клубы, как Реал, Барселона, Манчестер Сити, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Милан, Арсенал, Челси, Атлетико, Интер и Тоттенхэм.

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