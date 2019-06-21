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Главные новости футбола 20 июня: Зинченко продлил контракт с Манчестер Сити, Срна вернулся в Шахтер

07:00 151 Читати українською
Главные новости футбола 20 июня: Зинченко продлил контракт с Манчестер Сити, Срна вернулся в Шахтер
Александр Зинченко / фото: Манчестер Сити

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 июня.

Украина

"Від Динамо я не очікую нічого". Дмитро Джулай – про чемпіонську збірну Петракова, прогрес Шевченка і ефір з Босянком

Срна вошел в тренерский штаб Шахтера. "Горняки" объявили тренерский штаб Каштру: в команде португальца – Срна, Брандау и другие.

Скрипник провел первую тренировку в статусе наставника Зари.

Цыганков стал самым дорогим игроком УПЛ. Ассистент Хацкевича стал тренером Рубина.

Люксембург требует причины отклонения апелляции в УЕФА – дело Мораеса может продолжиться.

Мир

Аргентина – Парагвай: детские ошибки, безумие рефери и празднование Месси как символ упадка "альбиселесте".

Остановил Италию на Евро-2019, напоминает легенду МЮ – Динамо нашло замену игроку основы, которой восхищены западные СМИ.

Послідовник Саррі та Гвардіоли, якого "кинув" Ювентус, або Як Марко Джампаоло буде повертати Мілан на вершину.

Маркос Льоренте официально перешел из Реала в Атлетико. Рауль официально возглавил Кастилью.

Евро-2019 U-21: Дуэлунд ассистом помог Дании переиграть Австрию, Германия уничтожила Сербию.

Аякс продлил контракт с Тен Хагом.

Украинцы за границей

Зинченко подписал долгосрочный контракт с Манчестер Сити.

Зозуля все еще может остаться в Альбасете – политические причины затрудняют переход в другой клуб.

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