Шахтер объявил тренерский штаб Каштру: в команде португальца – Срна, Брандау и другие

Объявлен тренерский штаб Шахтера, который начал подготовку команды к следующему сезону.

Донецкий Шахтер на своем официальном сайте сообщил, что команда вышла из отпуска и начала подготовку к сезону 2019/20.

Срна вошел в тренерский штаб Шахтера

Обновленный тренерский штаб португальського наставника Луиша Каштру выглядит так: легенда "горняков" и экс-игрок Кальяри Дарио Срна, первым ассистентом главного тренера назначен Витор Северино, ассистенты главного тренера – Филипп Селиккая и Жоау Брандау, тренер вратарей – Антониу Феррейра и аналитик – Жозе Кошта.

Напомним, новый сезон чемпионата Украины начнется 28 июля.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво