Полузащитник Динамо Виктор Цыганков стал самым дорогим игроком УПЛ по версии Transfermarkt.

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков подорожал на 7 млн евро и стал самым дорогим игроком УПЛ после обновления данных Transfermarkt.

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Теперь его трансферная стоимость составляет 20 млн евро. Предварительная стоимость Цыганкова по данным на конец апреля составила 13 млн евро.

Таким образом, полузащитник Динамо опередил Исмаили, который стоит 19 млн евро и Тете, который добавил в стоимости сразу 5 млн и ворвался в тройку самых дорогих игроков УПЛ. В общем, в топ-10 самых дорогих игроков сразу 7 представителей Шахтера, и только 3 – из Динамо.

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