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Цыганков стал самым дорогим игроком УПЛ

19:24 129 Читати українською
Цыганков стал самым дорогим игроком УПЛ
Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков стал самым дорогим игроком УПЛ по версии Transfermarkt.

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков подорожал на 7 млн евро и стал самым дорогим игроком УПЛ после обновления данных Transfermarkt.

Малиновский и Яремчук прибавили в цене по сравнению с прошлым сезоном

Теперь его трансферная стоимость составляет 20 млн евро. Предварительная стоимость Цыганкова по данным на конец апреля составила 13 млн евро.

Таким образом, полузащитник Динамо опередил Исмаили, который стоит 19 млн евро и Тете, который добавил в стоимости сразу 5 млн и ворвался в тройку самых дорогих игроков УПЛ. В общем, в топ-10 самых дорогих игроков сразу 7 представителей Шахтера, и только 3 – из Динамо.

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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Виктор Цыганков Виктор Цыганков Тете Тете Исмаили Исмаили
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