Евро-2019 U-21: Дуелунд ассистом помог Дании переиграть Австрию

В рамках 2-го тура группового этапа Евро-2019 U-21 сборная Дании обыграла Австрию (3:1), а динамовец Миккель Дуэлунд отметился голевой передачей.

Евро-2019 U-21. Групповой этап, 2-й тур

Группа B

Дания – Австрия – 3:1

Голы: Мехле, 33, 77, Сков Ольсен, 90+3 – Лингарт, 47

Нереализованный пенальти: Баумгартнер, 73

Молодежная сборная Дании уверенно разобралась с Австрией. Хотя матч мог сложиться сложнее, ведь после обмена голами Мехле и Лингарта Баумгартнер не смог реализовать пенальти. После этого Мехлу оформил дубль, а добил соперника Сков Ольсен, которому ассистировал динамовец Миккель Дуэлунд, который появился на поле аж на 88-ой минуте.

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Таким образом, Дания и Австрия набрали по 3 очка, но скандинавы расположились выше благодаря победе в личной встрече.

Видео голевой передачи Дуэлунда: