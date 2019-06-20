Маркос Льоренте официально перешел из Реала в Атлетико

Опорный полузащитник Маркос Льоренте будет выступать за мадридский Атлетико.

Атлетико договорился с Реалом о переходе 24-летнего опорного полузащитника Маркоса Льоренте, об этом сообщает официальный сайт "матрасников".

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Отмечается, что контракт с футболистом будет подписан после прохождения Маркосом Льоренте медосмотра. Соглашение будет рассчитано на 5 лет. Ранее сообщалось, что Атлетико заплатит "сливочным" 40 миллионов евро за 24-летнего игрока.

К слову, в прошлом сезоне Льоренте провел за Реал 16 матчей во всех турнирах, где опорный полузащитник отметился двумя голами.

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