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Срна вошел в тренерский штаб Шахтера

10:16 372 Читати українською
Срна вошел в тренерский штаб Шахтера
Дарио Срна / ФК Шахтер

Экс-капитан Шахтера Дарио Срна будет работать помощником Луиша Каштру.

Шахтер на своем официальном сайте сообщил о возвращении своего бывшего игрока Дарио Срны. Экс-игрок вошел в штаб нового наставника Луиша Каштру.

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37-летний хорват провел в составе "горняков" 15 лет в статусе игрока и выиграл с командой Кубок УЕФА в сезоне 2008/09. Также 10 раз стал чемпионом Украины.

Срна покинул Шахтер в 2018 году после завершения контракта и дисквалификации за употребление допинга. Сезон 2018/19 провел в составе Кальяри.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво

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