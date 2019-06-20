Люксембург требует причины отклонения апелляции в УЕФА – дело Мораеса может продолжиться

Руководители Федерации футбола Люксембурга пока не приняли решение о продолжении своей борьбы с Украиной и УЕФА.

После вчерашнего отклонения апелляции по делу Мораеса, боссы Федерации футбола Люксембурга запросили в УЕФА предоставить им причины такого решения, информирует Lucemburger Wort.

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Только после получения мотивационной части вердикта они примут решение о своих дальнейших шагах.

Ранее местные СМИ сообщали, что в своем стремлении обзавестись очками в отборе Евро-2020 не на футбольном поле, Федерация футбола Люксембурга готова дойти до Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

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