Послідовник Саррі та Гвардіоли, якого "кинув" Ювентус, або Як Марко Джампаоло буде повертати Мілан на вершину

Напередодні Марко Джампаоло офіційно став головним тренером Мілана. "Футбол 24" розповідає, чого варто очікувати від нового наставника "россонері".

Протеже Паоло Мальдіні

Непотрапляння в Лігу чемпіонів за результатами сезону-2018/19 виявилося для Мілана дуже болючим. Дженнаро Гаттузо зізнавався, що покинув би команду, навіть якби завдання було виконане. Сумнівів, що Ріно лукавить немає. Він справді втомився постійно перебувати під шаленим тиском. Та й питань до нього як до тренера залишалось дуже багато. Міланцям не вистачало стабільності і банального класу, щоб перемагати суперників, які були потенційно слабшими. Тому прощання з Гаттузо виглядає максимально логічним.

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Не зберіг свою посаду і Леонардо. Після того, як Іван Газідіс став виконавчим директором, повноваження бразильця значно скоротилися. Він, звісно, не розповідає про причини свого рішення, але близькі до клубу джерела говорять про конфлікт між функціонерами.

Єдиним, кого американські власники хотіли будь-що зберегти був Паоло Мальдіні. Така ситуація ставила легенду клубу у привілейоване становище. Він не хотів бути "весільним генералом". Для Паоло важливо приносити користь Мілану, і головне – він не боїться брати на себе відповідальність.

Отримавши посаду технічного директора, Мальдіні відразу почав діяти. Звонімір Бобан відмовився від крісла заступника генерального секретаря ФІФА та повернувся до роботи в рідний клуб, а Фредерік Массара став спортивним директором. Однак головним досягненям Паоло у переговорах з керівництвом стало право обрати нового тренера. Запрошення Марко Джампаоло цілком і повністю справа Мальдіні. Подейкують, що він був готовий покинути клуб, якщо кандидатуру наставника не затвердять.

Тренерські принципи Марко Джампаоло

Стати видатним футболістом новоспечений наставник Мілана не зміг. Джампаоло грав у півзахисті, а його максимумом так і залишився один сезон в Серії В у складі скромної Андрії. Окрім того, Марко рано завершив професіональну кар'єру. Травма гомілки змусила його повісити бутси на цвях у 30-річному віці.

Попрацювавши рік скаутом, Джампаоло усвідомив, що хоче тренувати. Першим клубом, з яким він працював самостійно, став Асколі. При чому формально головним тренером був Массімо Сілва, оскільки Марко не мав відповідної ліцензії. Той сезон команда завершила, поступившись Торіно у плей-офф за вихід в Серію А, але після "Кальчополлі" все ж отримала право зіграти у найвищому дивізіоні. Цікаво, що саме там Джампаоло дістало правосуддя – Федерація футболу Італії дискваліфікувала його на 2 місяці за роботу без тренерського диплома.

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Після того наставник попрацював у 8 клубах, серед яких є навіть представник Серії С – Кремонезе. Однак в усіх своїх командах Джампаоло неодмінно намагається грати у свій футбол. Його улюблена схема – 4-3-1-2. 51-річний фахівець будує гру, опираючись на контроль м'яча, а ще просто обожнює повторювати два слова: "баланс" і "організація".

Футболісти Марко завжди починають атаки від воротаря, якому практично заборонено просто вибивати м'яч далеко в поле. Флангові захисники рідко діють дуже високо і залишаються, щоб допомогти розбити першу лінію пресингу суперника. З цією ж метою нижче опускається опорний півзахисник. Звісно, з таким підходом є ризик залишитися в меншості у центральній частині поля, але команди Джампаоло, як правило, намагаються якомога швидше подолати цю зону за рахунок вертикальних передач. Цікаво, що білд-апом зазвичай займається не реджіста, а один із центрбеків.

Головне завдання в атаці – доставити м'яч до треквартісти. Саме від цього гравця залежить атакувальний потенціал. Центральні нападники часто можуть зміститися на фланги, щоб звільнити для нього простір. Джампаоло любить, коли його гравці діють креативно. Втратити м'яч у останній третині поля при спробі дриблінгу – це нормально. Але відразу після цього потрібно вступити у колективний відбір. "Незапланована втрата володіння – найкращий момент для пресингу", – часто повторює Марко. Отже, у новому сезоні ми неодмінно побачимо Мілан, який гратиме у зовсім інший футбол. Тим більше, що у команді чимало потенційних зірок, а саме на роботі з молодими талантами екс-тренер Сампдорії зробив собі ім'я.

Учень Саррі та старі "рахунки" з Ювентусом

Джампаоло визнає, що його надихає футбол команд Хосепа Гвардіоли та Мауріціо Саррі. Через різний рівень футболістів, з якими працювали наставники, важко оцінити, наскільки Марко вдалося втілити ідеї вже визнаних фахівців. Але він ніколи не соромився стверджувати, що філософія новоспеченого тренера Ювентуса йому дуже близька: "Я знав Мауріціо все життя, я відмінно відчуваю його стиль. Мені пощастило, що раніше Емполі керував Саррі, з яким у нас однакова філософія гри: організація, динаміка і володіння м'ячем. Мені не потрібно було навчати гравців моєму баченню футболу".

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Цікаво, що 10 років тому і сам Джампаоло міг очолити Ювентус. В сезоні 2008/09 він тренував Сієну, з якою посів 14-е місце та встановив клубний рекорд за кількістю набраних очок. Туринський гранд відразу ж звернув увагу на перспективного тренера. Тодішній спортивний директор "б'янконері" Алессіо Секко навіть зустрічався з фахівцем та обговорював схему 4-3-1-2, в якій ключову роль повинен був грати бразилець Дієго. Тоді "Стара синьйора" зробила ставку на Чіро Феррару. Нічого хорошого це рішення не принесло ні клубу, ні обом тренерам, ні Дієго.

Джампаоло також вже був наступником Саррі, коли після відходу Мауріціо в Наполі, очолив Емполі. Він навіть перевершив результати свого учителя – команда покращила результати відразу на 4 сходинки (11-е місце в Серії А замість 15-го при Саррі). І це при тому, що ключові гравці (Хюсай, Ругані та Вальдіфіорі) покинули клуб.

В цьому сезоні тренерам належить зустрітися на чолі двох грандів італійського футболу. Звісно, порівнювати нинішні Мілан та Ювентус ніяк не можна. Тому й очікувань від роботи Саррі значно більше. Для Джампаоло успіхом стане навіть потрапляння у топ-4.

Проблеми Мілана можуть стати ключем до успіху

Марко Джампаоло приходить в команду, де йому доведеться все починати практично з нуля. Підбір гравців Мілана більше підходить для схеми 4-3-3. Однак наставника це не лякає. Він не хоче продавати Сусо і планує використовувати найяскравішого гравця "россонері" на іншій позиції (ймовірніше за все – треквартісти). Також не варто хвилюватися за своє майбутнє Андреа Конті, який практично увесь минулий сезон заліковував травми. А от його колегам з протилежного флангу є над чим задуматися. Лаксальта хоче запросити Лаціо, а Родрігес занадто ненадійний для концепції гри нового тренера. Тому не варто дивуватися чуткам про Віталія Миколенка на Сан-Сіро.

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Найбільше змін буде у центрі поля. Джампаоло не потрібні у цій зоні гренадери. Саме через це Мілан вирішив не викупляти контракт Бакайоко, а Кесс'є може стати тією жертвою, яку продадуть, щоб збалансувати бюджет. Натомість за крок від підписання контракту перебуває Раде Круніч, з яким наставник працював у Емполі. Також активно говорять про Стефано Сенсі із Сассуоло, але мрією залишається ще один екс-підопічний Джампаоло Лукас Торрейра (Арсенал).

Мілан зараз перебуває у дуже скрутному становищі через вимоги фінансового фейр-плей. Клубу загрожує дискваліфікація з єврокубків, і керівництво готове пожертвувати Лігою Європи, задля додаткового року, щоб збалансувати витрати.

З цієї ситуації переможцем може вийти саме Джампаоло. Наставник не отримає значного підсилення, але не буде зобов'язаним негайно дати результат (як правило, команди Марко завжди погано стартують). Для Італії склад Мілана доволі пристойний, з хорошим тренером цій команді під силу пробитися у Лігу чемпіонів вже за підсумками наступного сезону.

В 2016 році Марко вже був близьким до Сан-Сіро. Колишній президент Мілана Сільвіо Берлусконі нещодавно зізнався, що перед продажем клубу рекомендував китайським інвесторам саме цього тренера, але ті зробили ставку на Вінченцо Монтеллу (цікаво, що за рік до того "аероплан" не дав Марко працевлаштуватися в Сампдорії). Тепер перед Джампаоло відкриті всі двері. Навіть легенда тренерського цеху Італії Арріго Саккі вважає, що Мілан зробив правильний вибір: "Він абсолютно потрібна людина. Це справді маестро... Той тип тренерів, які пишуть сценарії гри".

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