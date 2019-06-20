Зинченко подписал долгосрочный контракт с Манчестер Сити – "горожане" презентовали событие эффектным видео с украинцем

Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко подписал новое соглашение с клубом.

Манчестер Сити на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с Александром Зинченко. Новое соглашение рассчитано до 2024 года.

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Украинец перебрался на Этихад из российской Уфы летом 2016 года, а сезон 2016/17 провел в составе ПСВ. С сезона 2017/18 Зинченко стал привлекаться Пепом Гвардиолой, а затем закрепился в статусе основного левого латераля.

Вместе с "горожанами" украинец дважды выиграл АПЛ, Кубок английской лиги и однажды Кубок Англии.

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