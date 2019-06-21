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Головні новини футболу 20 червня: Зінченко продовжив контракт з Манчестер Сіті, Срна повернувся в Шахтар

07:00 227 Читать на русском
Головні новини футболу 20 червня: Зінченко продовжив контракт з Манчестер Сіті, Срна повернувся в Шахтар
Олександр Зінченко / фото: Манчестер Сіті

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 20 червня.

Україна

"Від Динамо я не очікую нічого". Дмитро Джулай – про чемпіонську збірну Петракова, прогрес Шевченка і ефір з Босянком

Срна увійшов у тренерський штаб Шахтаря. "Гірники" оголосили тренерський штаб Каштру: в команді португальця – Срна, Брандау та інші

Скрипник провів перше тренування в статусі керманича Зорі.

Циганков став найдорожчим гравцем УПЛ. Асистент Хацкевича став тренером Рубіна.

Люксембург вимагає причини відхилення апеляції в УЄФА – справа Мораєса може продовжитись.

Світ

Аргентина – Парагвай: дитячі помилки, безумство рефері та святкування Мессі як символ занепаду "альбіселесте".

Зупинив Італію на Євро-2019, нагадує легенду МЮ – Динамо знайшло заміну гравцю основи, від якої у захваті західні ЗМІ.

Послідовник Саррі та Гвардіоли, якого "кинув" Ювентус, або Як Марко Джампаоло буде повертати Мілан на вершину.

Маркос Льоренте офіційно перейшов з Реала у Атлетіко. Рауль офіційно очолив Кастілью.

Євро-2019 U-21: Дуелунд асистом допоміг Данії переграти Австрію, Німеччина знищила Сербію.

Аякс продовжив контракт з Тен Хагом.

Українці за кордоном

Зінченко підписав довгостроковий контракт з Манчестер Сіті.

Зозуля все ще може залишитися в Альбасете – політичні причини ускладнюють перехід в інший клуб.

blog_ava
Болонья викупила Орсоліні в Ювентуса за 15 мільйонів євро
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