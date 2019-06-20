Ассистент Хацкевича стал тренером Рубина

Наставник Динамо Эдуардо Докампо перешел в тренерский штаб казанского Рубина.

Рубин на своем официальном сайте сообщил о переходе тренера Динамо Эдуардо Докампо в свой штаб. Он ранее работал тренером-методистом в академии российского клуба с 2012 по 2017 годы.

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Последним местом работы специалиста было киевское Динамо, где он был ассистентом главного тренера Александра Хацкевича.

Напомним, в казанскую команду перешел украинский защитник Олег Данченко.

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