Аргентина – Парагвай: детские ошибки, безумие рефери и празднование Месси как символ упадка "альбиселесте"

Сборная Аргентины занимает последнее место на групповом этапе Копа Америка.

"Нет плана, не появляются идеи, невозможно объяснить некоторые кадровые решения. Есть ощущение, что мы движемся по карнизу с намыленными ногами. Мы больше не имеем права демонстрировать столь ужасный футбол. Черт побери, это же Аргентина! Давайте прекратим страдать!". После жалкой ничьей с Парагваем терпение лопнуло даже всегда лояльному к "альбиселеc" изданию Olé, которое призывает игроков сборной Аргентины перестать позорить свою страну на Копа Америка-2019.

Копа Америка: Аргентина не сумела переиграть Парагвай – еще одно фиаско Месси и Ко

Стартовав с поражения от Колумбии, Месси и компания пообещали сделать все возможное, чтобы пробиться в плей-офф старейшего турнира сборных в мире, который аргентинцы не выигрывали с 1993 года. Однако пропущенный мяч от парагвайцев превращает их слова на обычный анекдот. "Профессиональные футболисты допускают детские ошибки на мировом уровне", – продолжает бомбить Olé, разбирая командную работу "альбиселестес" при обороне собственных ворот.

Смехотворная организация

Парагвай забил, возможно, самый простой гол в своей истории, пишет еще одно авторитетное аргентинское издание Clarin, с которым трудно не согласиться. На 35-й минуте поединка сборная Лионеля Скалони продемонстрировала всему миру, как не нужно играть в футбол. Интересно, что аргентинцы позволили сопернику разогнать результативную атаку, обладая численным большинством в двух линиях.

Вот так все начиналось. Альмирон начинает рейд по левому флангу атаки, а рядом с ним медленно передвигают ногами Паредес и Перейра (оба выступают за большие европейские клубы – ПСЖ и МЮ соответственно).

Альмирон продолжает спокойно двигаться вперед, хотя по неписаным правилам его давно должны были вынести за боковую линию вместе с мячом.

Альмирон приближается к лицевой, поднимает голову и выполняет нацеленную передачу в штрафную, не встречая какого-либо существенного сопротивления со стороны Паредеса и Перейры. Оба даже не пытаются заблокировать пас.

Кульминация. Родриго де Пауль, вышедший в старте вместо раскритикованного Анхеля Ди Марии, оставляет на одиннадцатом метре свободного Санчеса, а тот расстреливает несчастного Армани. На первом фото видно, как представитель Удинезе почти одновременно стартует за "своим" игроком в центре поля. Без комментариев...

Новый тренер – старый произвол

Отношение отдельных исполнителей к своему делу вызывает немало нареканий со стороны прессы и болельщиков. С тех пор, как Лионель Месси дебютировал за Аргентину (2004), его национальная команда изменила, внимание, 9 (ДЕВЯТЬ) наставников. Одни, как Сабелья, шли после поражений в больших финалах, а другим просто не хватало авторитета, чтобы приручить целую плеяду звездных игроков так называемого "проклятого поколения". Большинство из них уже покинули сборную Аргентины, но пришедшие на их место, также не отличаются особым уважением к тренерскому штабу. 41-летний Скалони – не исключение.

После матча против Парагвая аргентинские СМИ выделили два показательных момента с участием Лаутаро Мартинеса и Лео Месси. Оба фактически публично осудили некоторые решения наставника. Форвард Интера, который провел на поле 67 минут, едва не разбил скамейку запасных после замены, а по завершении поединка еще и выставил своего тренера лжецом. "Скалони объяснил мою замену травмой? Неправда, я мог спокойно провести на поле все 90 минут".

Празднование Месси также связали с проявлением неповиновения к главному тренеру, хотя здесь можно поспорить. Лео, который якобы был недоволен решением Скалони оставить Ди Марию вне склада, отметил гол с пенальти жестом а-ля Фидео.

Многие СМИ решили, что таким образом лучший футболист мира поддержал своего близкого друга, на которого повесили всех собак после поражения от Колумбии. Мол, Месси дал четко понять Скалони, кто должен выходить на левом фланге атаки. Впрочем, ближайшее окружение футболиста, пытаясь "погасить пожар", категорически опровергло конфликт с тренером: "Это был месседж для семьи". Что ж, на первый раз – поверим.

Спасают VAR и экс-"динамовец"

Аргентина продолжает борьбу на турнире лишь благодаря безумию бразильского рефери Уилтона Сампайо, который придумал забавный пенальти в ворота "гуарани". Десятки повторов с разных ракурсов так и не доказали, что Иван Пирис сыграл рукой после удара Лаутаро. Несмотря на то, что между аргентинцами и бразильцами никогда не было большой дружбы, решение арбитра довольно сложно объяснить здравым смыслом.

Armani comes up huge and saves a penalty. @CopaAmerica #Argentina pic.twitter.com/WNCZh1k7Mv