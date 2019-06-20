Остановил Италию на Евро-2019, напоминает легенду МЮ – Динамо нашло замену игроку основы, которой восхищены западные СМИ

Матеуш Ветеска снова интересует киевское Динамо. Защитник сборной Польши, которая шокирует всех на Чемпионате Европы U-21, получил блестящее прессу у себя на родине и за рубежом.
Лучший защитник в победном для себя и партнеров матче Италия – Польша на молодежном Евро-2019, в котором его соперники нанесли почти в 4 (ЧЕТЫРЕ!) раза больше ударов по воротам. При этом из 31-го выстрела хозяев Чемпионата Европы U-21 только 5 достигли цели – ворот поляков. Матеуш Ветеска получил 7,5 от Whoscored и высокое отличие от La Gazzetta dello Sport. Выполнил 8 длинных передач, из которых 3 оказались нацеленными – третий результат в сборной Польши. Выиграл 4 единоборства и одну верховую дуэль.
Сколько Легия хочет получить от Динамо своего защитника Ветеску
Стал абсолютным лидером среди всех на поле за выносами – аж 13 раз подчищал за всеми. Также Матеушу не было равных в количестве заблокированных ударов (5). Через него чаще других защитников велась игра (45 контактов с мячом). Неплохо действует на втором этаже. Не зря авторитетная Gazzetta оценила его на 7 баллов (вторая лучшая оценка в матче): "Отлично читает игру. Если молодежный Чемпионат Европы создан для того, чтобы находить неограненные алмазы, то это один из них".
В Италии на Евро-2019 наигрывает на улучшенный контракт. Это задача-минимум, которую 22-летний центрбек Легии уже, похоже, выполнил. А дальше могут быть варианты. Переезд в португальскую Брагу, которая будет платить больше, чем Ветеска получает в Варшаве. Или Динамо, готовое удовлетворить финансовые аппетиты еще лучше. Польский Super Express узнал, что в Киеве якобы не очень довольны Тамашем Кадаром. Венгр, который пришел из другого клуба Экстраклясы (Лех), вызывает нарекания из-за травм и игровой формы. Центрбек нужен, хотя Кадар играет левого центрального, а Ветеска – правого (здесь выступает Никита Бурда), хотя может и на фланге побегать (подкрепление для Кендзеры?).
Журналист УЕФА Петр Кожьминьски утверждает, что по данным его инсайдов, в Динамо будут давить, чтобы к основе чаще подпускался Денис Попов, чемпион мира-2019 U-20. Украинец отлично себя проявил на молодежном Мундиале, надежно защищаясь и забив 3 гола. Ветеска изредка играл и левого центрбэка, поэтому, если бы слухи подтвердились, можно ожидать полной смены караула в центре обороне киевлян на более результативный и молодой дуэт? Что ж, как минимум в Польше считают, что реальная цена на Матуеша уже достигает 2,5-3 млн евро, а нынешнее Евро-2019 может только повысить ее.
Ведь Польша, за которую он выходит в стартовом составе, довольно неожиданно возглавила группу, где выступают Италия, Испания и Бельгия, после двух туров набрав максимальные 6 очков. Владея мячом не более 40%, они как будто бы хотят повторить путь Украины U-20 на домашнем для них ЧМ-2019. Ветеска не столь надежно провел первую игру против Бельгии, но для Италии оказался скалой, о которую разбивались все надежды Скуадры.
По подсчетам Instat, Матеуш получил 3-й лучший балл, уступив только вратарю Грабаре и автору единственного гола Белику, а в первом туре вообще добыл высший балл. "Последняя инстанция в обороне. Безупречнен, хладнокровен. Блокировал и вычищал все даже тогда, когда Кутроне или Кин пробивались в штрафную", – пишет портал Weszlo.
А возможно, Матеуш просто ставит для себя более амбициозные цели. Польских талантов и опытных звезд хватает в таких топ-чемпионатах, как итальянская Серия А, немецкая Бундеслига, английские Премьер-лига и Чемпионшип. В таком случае Динамо будет очень трудно подписать этого игрока, если только не переплачивать и ему самому, и нынешнему клубу – Легии.
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