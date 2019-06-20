Зозуля все еще может остаться в Альбасете – политические причины затрудняют переход в другой клуб

Нападающий Альбасете Роман Зозуля до сих пор не определился со своим будущим.

В контракте украинца была автоматическая опция продления в случае попадания Альбасете в Ла Лигу, но "механический сыр" не сумел выполнить задачу на сезон.

Зозуля прекратил переговоры с Альбасете относительно нового контракта

Испанский клуб заинтересован в сохранении игрока в своем составе, но Роман приостановил переговоры по новому соглашению.

Ведущий спортивный журналист Альбасете Уго Пинья в эксклюзивном комментарии "Футбол 24" заверил, что Зозуля все еще может остаться в своем клубе.

Отмечается, что прошлым летом была похожая ситуация: украинец долго не продлевал контракт из-за неприемлемых экономических условий, но все равно не ушел из Альбасете.

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Проблема в том, что другие испанские клубы боятся подписывать Зозулю из-за реакции своих болельщиков. Фанаты многих команд могут не принять такой трансфер из-за политических взглядов Романа, которого на Пиренеях предвзято считают нацистом.

Зато в Альбасете есть все, что нужно игроку, кроме уровня зарплаты, но, в конце концов, этот фактор может и не стать ключевым в переговорах. "Механический сыр" в новом соглашении поднял финансовые условия до своего максимума и намерен бороться за футболиста до конца лета.

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