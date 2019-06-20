Рауль официально возглавил Кастилью

Бывший форвард мадридцев продолжает свой прогресс в клубной структуре.

Легендарный Рауль получил должность главного тренера Кастильи, информирует официальный сайт Реала.

Реал официально представил юниора Родриго

41-летний специалист будет готовить команду к сезону 2019/20. Кастилья будет выступать в третьем дивизионе Испании – Сегунде-Б. Дубль Реала не смог повыситься в классе в этом году, поскольку проиграл Картахене в полуфинале плей-офф за выход в Сегунду.

Ранее Рауль возглавлял одну из юниорских команд столичного гранда.

Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує