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Рауль официально возглавил Кастилью

20:53 51 Читати українською
Рауль официально возглавил Кастилью
Рауль / Marca

Бывший форвард мадридцев продолжает свой прогресс в клубной структуре.

Легендарный Рауль получил должность главного тренера Кастильи, информирует официальный сайт Реала.

Реал официально представил юниора Родриго

41-летний специалист будет готовить команду к сезону 2019/20. Кастилья будет выступать в третьем дивизионе Испании – Сегунде-Б. Дубль Реала не смог повыситься в классе в этом году, поскольку проиграл Картахене в полуфинале плей-офф за выход в Сегунду.

Ранее Рауль возглавлял одну из юниорских команд столичного гранда.

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