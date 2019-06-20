toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Нидерланды
ДАРИО СРНА НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Аякс продлил контракт с Тен Хагом

15:36 34 Читати українською
Аякс продлил контракт с Тен Хагом
Эрик Тен Хаг / Аякс

Главный тренер Аякса Эрик Тен Хаг подписал новый контракт с амстердамским клубом.

Новое соглашение между амстердамским Аяксом и Эриком Тен Хагом рассчитано до лета 2022-го года. Прошлый контракт терял силу летом следующего года, сообщает официальный сайт клуба.

Тен Хаг: Барселона, Челси, Бавария – это все хорошо, но я останусь в Аяксе

Напомним, 49-летний голландец возглавил Аякс в конце 2017-го года. За это время команда выиграла Кубок и чемпионат Нидерландов, а также сенсационно пробилась в полуфинал Лиги чемпионов, где уступила Тоттенхэму.

"Ми – Аякс, і нам байдуже, проти кого ми граємо". Правила життя сенсаційного Еріка Тен Хага

blog_ava
Копа Америка: Аргентина не сумела переиграть Парагвай – еще одно фиаско Месси и Ко
08:30
634
Теги
Аякс Аякс Нидерланды Эрик Тен Хаг Эрик Тен Хаг
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Срна вошел в тренерский штаб Шахтера
    Україна — 10:16827 Срна вошел в тренерский штаб Шахтера
8
час
:
17
мин
Уругвай
02:00
Япония
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук