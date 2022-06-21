Украина

Шахтер официально продал Нереса в Бенфику. Шахтер рисковал остаться вообще без компенсации за Нереса. В соглашении бразильца был прописан пункт о войне, из-за которого Давид достался бы Бенфике бесплатно, но португальский клуб поступил порядочно. Маркос Антонио прибыл в Рим на медосмотр в Лацио.

Ребров хочет подписать Сергея Сидорчука в Аль-Айн. А также стремится переманить Андрея Пятова. Голкипер имеет право покинуть Украину, но нужно договариваться с Шахтером.

Шахтер будет "разрываться" между Украиной и Польшей – дончане уже имеют место проведения сборов и топового соперника. Два легионера Динамо готовы вернуться в команду.

Наши за границей

Александр Зинченко может получить новый статус в Манчестер Сити. Андрей Ярмоленко имеет по меньшей мере 6 предложений – большие деньги Аравии, очередь из МЛС или возможность остаться в Лондоне. Михаил Мудрик получил серьезного конкурента на трансфер в Байер. Украинский хавбек официально перешел в лагерь двукратного чемпиона Польши.

Мир

Сборная Польши выгнала участника 3 крупных турниров, который играет в России после нападения на Украину. "Стоит каждый доллар, который мы не заплатили Динамо": экс-звезда Киева выдал шоу, Суркис не может выбить денег за него. Реал представил Рюдигера. Интер готовит безумие на рынке: две звезды уже подписаны, в планах еще Лукаку и Дыбала.