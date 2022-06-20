Дерлис Гонсалес продолжает напоминать о себе украинским болельщикам. Пока Динамо годами не может выбить за него миллионы долларов, парагваец устраивает шоу в матчах за Олимпию.

Парагвайский клуб до сих пор не выплатил Динамо 5 миллионов долларов за 50% прав на 28-летнего вингера. История тянется из далекого уже 2020 года. На днях представители Олимпии снова заговорили на эту тему загадками: "Не знаю, собираемся ли мы выплатить все 5 миллионов долларов. Однако можем сформировать тип платежа". То есть, клуб из Асунсьона все еще думает, выплатить все за раз или в рассрочку разными траншами, а при этом намекает, что договоренной полной суммы Суркису не видать.

"Я всегда был против этого трансфера", – президент Олимпии сожалеет о подписании форварда Динамо

Manuel Ferreira, asesor económico del #Olimpia: "Estimo que no sé si lo vamos a pagar completo los 5 millones de dólares, pero si podemos tener una estructura de forma de pago" (Sobre deuda con Dínamo por Derlis González) #730AM #CardinalDeportivo pic.twitter.com/4AWjwsDRNd — Bruno Pont (@BrunoPont) June 16, 2022

В начале июня "Король кубков" в очередной раз заявил, что выплатить долг перед киевлянами "невозможно, но мы работаем". Ранее руководство клуба рассказывало, что эта история не является приоритетной, поскольку нужно закрыть еще несколько трансферных задолженностей поменьше. В Парагвае откровенно насмехаются над этой мыльной оперой с выплатами.

Ведь с одной стороны Олимпия не может теперь подписывать новых игроков, в перспективе рискуя потерей очков и даже понижением в классе, а с другой – Дерлис за два с половиной года в этом клубе уже набил лучшие показатели (27 голов и 15 ассистов за 75 матчей), чем за большее количество матчей в Динамо (12+15 за 85 игр) или где угодно.

Даже местные болельщики признают ценность этого трансфера. Кто-то не без иронии отмечает: "он стоит каждого доллара, который мы не заплатили Динамо". Некоторые болельщики в стиле руководства Олимпии манипулируют, обращая внимание на Трансфермаркт, мол, там он стоит всего 2,8 млн евро, что делает его пятым самым дорогим игроком чемпионата Парагвая, но это далеко даже от тех 5 миллионов долларов, которые Динамо согласовало за половину прав на игрока, все еще не дождавшись обещанных денег.

Quien miente? Olimpia debe pagar al Dinamo $5 millones por el 50% del pase de Derlis González que según esta publicación su valor de mercado es solo de 2.8 millones de euros. https://t.co/lpfzqSrmrl — Arandu (@arandukaaguy) June 16, 2022

Ну, а пока тянутся суды, решения которых самый титулованный клуб страны умудряется снова и снова игнорировать, Дерлис благодарит своих парагвайских фанатов красивыми голами и ассистами. Накануне Олимпия одержала волевую победу над 5 в таблице Ресистенцией (6:1), укрепив свою третью позицию в элитном дивизионе. Гонсалес дважды эффектно забил сам, еще в двух голевых эпизодах отдавал тонкие передачи, предшествовавшие взятию ворот.

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