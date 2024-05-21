"Почему так трудно было вести переговоры с Педриньо о возвращении? Сам игрок согласился сразу, но есть семья, дети, жена, агенты, в Украине война. Слава богу, мы закрыли этот вопрос и Педриньо на следующих сборах будет с нами.

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Есть ли вероятность, что Шахтер вернет еще кого-то из игроков, ушедших по аннексу? Да. Это точно один игрок, возможно два", – сказал Срна в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Шахтер приобрел Педриньо у Бенфики за 18 млн евро летом 2021-го. После начала полномасштабной войны бразилец вернулся на родину, где на правах аренды выступал за Атлетико Минейро. Его контракт с "горняками" действует до лина 2026 года. Сейчас Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

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