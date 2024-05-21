"Очень печальный день для всего футбольного мира. Тони – легенда, гений, пример как личность. Мы будем очень по тебе скучать. Мы тебя любим, Тони", – написал Лунин на своей странице в инстаграм.

Лидер Реала завершит карьеру после Евро-2024

Тони Кроос присоединился к "сливочным" в 2014 году. За это время футболист выиграл 22 трофея.

Напомним, немецкий полузащитник мадридского Реала Тони Кроос объявил о завершении футбольной карьеры после Евро-2024. В этом сезоне 34-летний игрок сыграл за Мадрид 46 матчей, забил один гол и отдал 9 ассистов.

К слову, последнее выступление Крооса за Реал – это финал Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд. Матч состоится 1 июня на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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