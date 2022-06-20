Бразильский легионер "горняков" Маркос Антонио одной ногой уже в римском клубе.

Полузащитник Шахтера Маркос Антонио в понедельник, 20 июня, прибыл в римский аэропорт Фьюмичино, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

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В течение дня 22-летний бразилец пройдет медосмотр для Лацио, а затем подпишет контракт с "орлами".

Шахтер получит за бразильца 10 миллионов евро (8 млн чистыми и 2 млн в виде бонусов). Маркос Антонио в Лацио должен заменить Лукаса Лейву, который уходит свободным агентом.

Напомним, в минувшем сезоне звездный легионер отыграл за Шахтер 28 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Зимой 2019 года "горняки" отдали Эшторилу за полузащитника 3,5 млн евро.

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