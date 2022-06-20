Контракт бразильца рассчитан до лета 2027, сообщает официальный сайт "орлов".

Шахтер рисковал остаться вообще без компенсации за Нереса – в соглашении был прописан пункт о войне

Сумма трансфера составила 15,3 млн евро, а клаусула – впечатляющие 100 млн евро.. Ранее СМИ писали, что Шахтер получит 2-3 млн евро, а остальные деньги пойдут на списание долга "горняков" за трансфер Педриньо. Зимой "горняки" заплатили Аяксу за Нереса 12 млн евро, но тот не провел ни одного официального матча из-за российского вторжения в Украину.

Напомним, в минувшем сезоне Бенфика завершила чемпионат Португалии на третьем месте, а в ЛЧ дошла до 1/4 финала.

120 мільйонів прибутку, або Шахтар буде продавати – хто на вихід?