"Конечно, это трудное решение. Речь идёт об очень хороших игроках, которые сыграли важную роль в нашей работе на протяжении целого ряда лет. Что касается Маркуса, я просто чувствую, что другие игроки на его позиции провели сезон лучше. Всё просто", – цитирует Саутгейта Sky Sports.

Англия шокировала расширенной заявкой перед Евро-2024 – куча звезд пролетели, сразу 4 игрока без опыта

Рашфорд не стал критиковать наставника "Трёх львов" и отреагировал по-взрослому на это решение. "Желаю Гарету и ребятам всего наилучшего на предстоящем турнире", – написал форвард в своём Instagram.

Напомним, что Саутгейт пригласил на Евро-2024 таких форвардов, как Эберечи Эзе, Олли Уоткинс, Айвен Тоуни и Коул Палмер и Энтони Гордон.

"Ми повинні були декласувати Баварію, але потім двічі пропустили": шахи, у які грає Артета – велика розмова без Зінченка