Украинский полузащитник Владислав Охрончук продолжит карьеру в ЛКС, сообщает официальный сайт клуба из Лодзи.

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Контракт с командой второго по силе польского дивизиона вступит в силу с 1 июля и будет действовать до 2024 года. Также предусмотрена опция продления сделки еще на один сезон. Украинец перебрался в ЛКС на правах свободного агента – с января этого года он играл за другой клуб Первой лиги Ястшембе (14 матчей, 1 гол, 1 ассист).

Напомним, ЛКС за 113 лет своего существования 71 год провел в Экстраклясе и дважды становился чемпионом страны (1958 и 1998 гг.). Прошлый сезон завершил на 10 строчке Первой лиги.

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