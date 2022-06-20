"Сегодня не будет дня объявления Лукаку. Мы пытаемся построить конкурентоспособную команду. У нас, конечно, есть амбиции, чтобы попытаться подписать многих. Путь к подписанию Ромелу имеет некоторые трудности. Посмотрим, как пойдет.

Конте может помочь Интеру вернуть Лукаку

Будущее Лаутаро Мартинеса и Милана Шкриняра? Должны завершить трансферную кампанию на подъеме и сохранить мощную основу. Мы считаем, что Лаутаро является незаменимым для достижения наших целей. Ш криняр? Заменить нападающего сложнее, чем защитника. Защита, безусловно, является звеном, где мы будем вынуждены действовать. Бремер – игрок, который подойдет всем топ-командам и на которого мы обращаем внимание.

Дибала – наша цель. Но есть экономические вопросы, которые нужно урегулировать. Мы сосредоточились на нем и Лукаке, посмотрим, что получится. Будем двигаться дальше. Важен не отдельный игрок, а вся команда, которая уже очень сильна. А пока могу сказать, что Мхитарян будет официально представлен в ближайшие дни, Онана уже приехал", – цитирует Маротту сайт Джанлуки Ди Марцио .

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