Новичок "сливочных" выбрал 22-й номер, под которым раньше выступал Иско. Испанец уже покинул Реал.

Бывший защитник Реала признался, что тренировался пьяным с мадридцами: "Во время моей карьеры это было легко"

"Главная задача в этом клубе – побеждать. Это подтверждается годами, в течение которых Реал выиграл много трофеев. В команде много сильных футболистов, но я очень уверен в себе. Хочу внести свой вклад в конкурентоспособность команды. Понятно, что конкуренция очень сильная, но я готов.

Впервые я контактировал с Реалом в сентябре 2021 года через агента. Потом я уже общался с Анчелотти. Это было в апреле. Он сказал, что я могу помочь команде. Это был ключевой момент, тогда я принял решение играть за Реал. Я поиграл в Германии, Италии и Англии, теперь я хочу попробовать свои силы в Испании. Это большой вызов для меня.

Помню бразильца Роналдо, он был моим кумиром. Там, где я вырос, все хотели играть в нападении и быть похожими на него. Помню и гол Зидана Байеру в финале Лиги чемпионов. Теперь и я хочу стать частью истории Реала.

Мой пример для подражания в Мадриде? Их много. Но если нужно выбрать одного, я бы назвал Пепе. У него есть некоторые черты, которые мне нравятся: на поле он – монстр, а вне поля – очень приятный человек.

Когда Реал играл в финале ЛЧ, я знал, что буду здесь. Был рад, что они выиграли турнир. Даже не знаю, как описать выступление команды в этой Лиге чемпионов. Было непросто играть против Реала за Челси, но я профессионал. Мы хотели пройти дальше, но не сложилось.

Мне звонили из Барселоны, но я отказался. Сказал брату, который является моим агентом, что хочу играть в Реале. Мбаппе отказался переходить сюда? Это его дело, я с ним лично не знаком.

Хотел выбрать номер 2, но под ним играет Карвахаль. Были свободны 12-й и 22-й – я остановился на последнем. Не знаю, почему так. Просто понравился", – цитирует Рюдигера AS.

Напомним, немецкий защитник перебрался в Реал из Челси на правах свободного агента, подписав контракт на 4 года. Ранее Рюдигер выступал за молодежку Боруссии Д, Штутгарт и Рому. Цвета Челси защищал с 2017 года и выиграл ЛЧ 2020/21.

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