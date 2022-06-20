Чемпионы Англии 2021/22 активно торгуют Марка Кукурелью из Брайтона. Потенциальный приход 23-летнего испанца отразится на перспективах Александра Зинченко в Ман Сити. На украинского левого защитника уже есть немало претендентов из АПЛ, которые готовы пообещать ему игровую практику.

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Впрочем, даже вероятный трансфер Кукурельи совсем не значит, что Зинченко уйдет. Александр уже неоднократно доказывал свою необходимость команде, хотя имел ряд дорогих конкурентов – Делф, Менди, Анхелиньо и т.д.

Гвардиола может сохранить Зинченко и не исключает вариант перевода украинца в центр поля – на его родную позицию. Бернарду и Де Брюйне были бы основными, но Зинченко с Гюндоганом считались бы первыми опциями на подхвате, сообщает Manchester Evening News.

"Ни один игрок Манчестер Сити не продемонстрировал столько терпения и преданности, как Зинченко", – отдают должное универсалу сборной Украины, который имеет успешный опыт затыкания рта скептикам. По мнению журналиста MEN, опция с Зинченко в центре поля не выглядит рискованной – еще год назад пессимизма было гораздо больше.

Напомним, Зинченко перешел в Манчестер Сити летом 2016 года. В составе "горожан" Алекс выиграл 4 титула АПЛ и однажды сыграл в финале Лиги чемпионов. Соглашение украинца рассчитано еще на 2 года.

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