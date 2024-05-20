Сборная Украины U-17 будет первой из трех наших команд, которые попробуют свои силы в финальной части чемпионата Европы. Стартовый состав и бесплатная трансляция матча – в этой новости.

Команда Юрия Мороза начинает свой путь на Евро матчем против Сербии. Поединок на кипрском стадионе Тасос Марку стартует в 18:00. Бесплатную трансляцию проведет Суспільне.

Украина впервые за семь лет преодолела квалификацию на Евро в возрастной категории U-17. Нынешний год вообще будет очень насыщенным на крупные турниры. Впереди еще Евро для национальной сборной, для U-19 и дебютная Олимпиада. Ближайшие дни болеем за ребят Юрия Мороза. Их путь на групповом этапе – Сербия сегодня, Чехия 23 мая и хозяева киприоты в последнем туре 26 мая.

Стартовый состав сборной Украины: