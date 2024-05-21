Украина и другие сборные

Стартовал первый из трех Евро, которые ждут нас в этом году. Открыла безумный марафон сборная Украины U-17. К сожалению, неудачно – минимальное поражение от сербов.

Ведущие взрослые сборные объявляют свои заявки. Хорватия раскрыла предварительный список на Евро-2024, Аргентина – на Копа Америка.

Трансферы украинцев в Европу

Бенфика может подписать еще одного украинца в компанию к Анатолию Трубину. На радарах "орлов" защитник Руха и молодежной сборной Украины.

Этот раздел не может обойтись без Артема Довбика. Форварда Жироны продолжают сватать то в Атлетико, то в обмен на пачку игроков Барселоны.

Топ-чемпионаты

Ливерпуль не замедлил с объявлением замены Юргену Клоппу. В новом сезоне "красных" поведет Арне Слот.

Дженоа менять тренера не собирается. Команду Руслана Малиновского надолго доверяют Альберто Джилардино, который подписал новый контракт.

Среди ведущих лиг в этот день играла лишь Серия А. Верона гарантировала себе выживание, а Ювентус и Болонья в бешеной перестрелке закрутили интригу в борьбе за "бронзу".