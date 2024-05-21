Главные новости 20 мая: Украина неудачно стартовала на Евро, новый тренер Ливерпуля, Довбика разрывают гранды
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 20 мая.
Украина и другие сборные
Стартовал первый из трех Евро, которые ждут нас в этом году. Открыла безумный марафон сборная Украины U-17. К сожалению, неудачно – минимальное поражение от сербов.
Ведущие взрослые сборные объявляют свои заявки. Хорватия раскрыла предварительный список на Евро-2024, Аргентина – на Копа Америка.
Трансферы украинцев в Европу
Бенфика может подписать еще одного украинца в компанию к Анатолию Трубину. На радарах "орлов" защитник Руха и молодежной сборной Украины.
Этот раздел не может обойтись без Артема Довбика. Форварда Жироны продолжают сватать то в Атлетико, то в обмен на пачку игроков Барселоны.
Топ-чемпионаты
Ливерпуль не замедлил с объявлением замены Юргену Клоппу. В новом сезоне "красных" поведет Арне Слот.
Дженоа менять тренера не собирается. Команду Руслана Малиновского надолго доверяют Альберто Джилардино, который подписал новый контракт.
Среди ведущих лиг в этот день играла лишь Серия А. Верона гарантировала себе выживание, а Ювентус и Болонья в бешеной перестрелке закрутили интригу в борьбе за "бронзу".